اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الصينية: بكين تعارض أى انتهاك لسيادة وأمن لبنان

الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:28 م
الخارجية الصينية: بكين تعارض أى انتهاك لسيادة وأمن لبنان لبنان
بكين (أ ش أ)

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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان اليوم الخميس، عن معارضة الصين لأى انتهاك لسيادة وأمن لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن جيان أعرب عن قلق الصين بشأن انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان، حيث تسببت هذه الانفجارات حتى الآن في مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، ومعارضتها لأي عمل ينتهك سيادة وأمن لبنان.

وأضاف أن الصين تعرب عن قلقها إزاء احتمال أن تؤدي هذه الحوادث إلى تصاعد التوترات في المنطقة، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ بشكل فعال على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.







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