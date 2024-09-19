الخارجية الأمريكية: الدبلوماسية الأفضل لإسرائيل لمواجهة التحديات الأمنية

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أكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع حلفائها لوقف أي تهديدات في المنطقة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، للمنطقة استهدفت العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو مولير - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم /الخميس/ - إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام حماس وحزب الله وإيران ووكلائها.



وأضاف أن "الحلول الدبلوماسية هي الأفضل لإسرائيل لمواجهة التحديات الأمنية"، مبينا في الوقت نفسه أن "الوضع يزداد خطورة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأشار المتحدث إلى أن "واشنطن مستمرة في الدفع نحو حل دبلوماسي للأزمة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية"، موضحا أن "التركيز حاليا ينصب على مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنه بايدن نهاية شهر مايو الماضي".