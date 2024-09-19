اليوم السابع
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الحكومة: تجديد قرار اعتبار الأرز والسكر و5 سلع منتجات استراتيجية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:16 م
الحكومة: تجديد قرار اعتبار الأرز والسكر و5 سلع منتجات استراتيجية حملات تموينية - ارشيفية
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.


تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.







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