اليوم السابع
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البنتاجون: وزير الدفاع يؤكد هاتفيا لنظيره الإسرائيلي ضرورة تهدئة التوتر في الشرق الأوسط

الخميس، 19 سبتمبر 2024 09:12 م
البنتاجون: وزير الدفاع يؤكد هاتفيا لنظيره الإسرائيلي ضرورة تهدئة التوتر في الشرق الأوسط جالانت وأوستن
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت إن وزير الدفاع أوستن يؤكد هاتفيا لنظيره الإسرائيلي  يوآف جالانت ضرورة تهدئة التوتر في الشرق الأوسط، ولا تغيير في الموقف العسكري الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة قلقة بشأن التصعيد في الشرق الأوسط واتفاق وقف إطلاق النار ضروري لمنع اتساع الصراع.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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