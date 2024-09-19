الاحتلال ينكل بجثامين 3 شهداء فلسطينيين ببلدة قباطية بالضفة الغربية

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نكَّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس بجثامين 3 شهداء فلسطينيين في بلدة "قباطية" جنوب جنين بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتلت سطح أحد المنازل، حيث قام جنود الاحتلال بحمل الشهداء واحدا تلو الآخر، وألقوهم من على سطح المنزل، ثم جرى حمل جثامينهم عبر الجرافات واحتجازها لدى قوات الاحتلال.



يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص تجاه 3 شبان في بلدة قباطية، ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليهم لمدة 6 ساعات، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الإينيرجا، ما أدى لاستشهادهم.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار بلدة قباطية، مخلفة حتى اللحظة 3 شهداء، و10 إصابات، وسط تدمير واسع للبنية التحتية.