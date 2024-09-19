الاحتلال يفرج عن 7 شبان من مخيم الفوار جنوبي الخليل بعد التنكيل بهم

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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن سبعة شبان بعد أن نكلت بهم، بعد اعتقالهم ضمن عدد كبير من الشبان خلال اقتحامها، يوم أمس، لمخيم الفوار جنوب الخليل.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال أطلق سراح سبعة شبان من مخيم الفوار، وألقىت بهم على الطرقات في عدة أماكن بعيدًا عن مكان سكناهم، بعد أن نكل بهم، حيث ظهرت بشكل واضح عليهم جروح وكدمات على أجسامهم، بالإضافة إلى عدم قدرة عدد منهم على الحركة.



وقال المتحدث الإعلامي لنادي الأسير أمجد النجار، إن المفرج عنهم تعرضوا للضرب والتنكيل بطريقة وحشية وإجرامية، حيث أبقوهم مكبلين ومعصوبي الأعين، ومنعوا عنهم الماء والطعام.



كما استخدم الجنود مطرقة في ضربهم وحاولوا اقتلاع أسنان أحدهم، كما أشار المفرج عنهم، وفقا للجار.



وأوضح أنه تم تحويلهم إلى مستشفى الخليل الحكومي لإجراء الفحوصات نظرًا لحالتهم الصحية، خاصة في ظل عدم قدرة بعضهم على الوقوف أو تحريك بعض أطرافهم.



وكان مخيم الفوار تعرض يوم أمس إلى عملية اقتحام واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت خلالها حملة مداهمات واعتقالات واسعة، تضمنت التنكيل بالأهالي وتدمير محتويات منازلهم ومحالهم التجارية.