افتتاح 3 محطات صرف صحى خلال الاحتفال بالعيد القومى للبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

تفتتح اليوم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عددًا من المشروعات التنموية الخدمية الهامة في قطاع الصرف الصحي، بعدة مناطق بنطاق المحافظة

ويأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، وضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية و تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وتتضمن قائمة المشروعات الجديدة :-

- مشروع صرف صحي حي الزهور (محطة 6) بمركز رشيد

ويعد المشروع واحدًا من المشروعات الكبرى التي تخدم المنطقة حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1,25 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون جنيه.

و يتكون المشروع من محطة رفع وخط طرد بطول 5 كم، وشبكة انحدار بطول 1,5 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تسليم محطة الرفع وخط الطرد، كما تم نهو شبكة الانحدار وجاري تسليم المشروع بشكل كامل، ليخدم حوالي 2500 نسمة من سكان حي الزهور برشيد.

- مشروع صرف صحي قرية الجدية بمركز رشيد

و يهدف المشروع إلى تحسين خدمات الصرف الصحي بقرية الجدية ،وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3,5 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 700 مليون جنيه. ويشتمل المشروع على محطة رفع وخط طرد بطول 6 كم، وشبكة انحدار بطول 9 كم ، حيث تم تسليم محطة الرفع وخط الطرد وجزء من الشبكات بطول 4 كم، وجاري استكمال باقي الشبكات لتغطية احتياجات القرية ،ويخدم المشروع 21,000 نسمة من سكان قرية الجدية.

- توسعات مشروع صرف صحي إدكو

ويعد هذا المشروع من أهم التوسعات التي تشهدها مدينة إدكو وقرى بلاج و6 أكتوبر وتقدر الطاقة الاستيعابية الحالية للمحطة بـ 40 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تم توسعة المحطة من 20 ألف متر مكعب إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا و بلغت تكلفة المشروع 600 مليون جنيه

ويغطي المشروع مساحة فدان واحد و يتكون من محطتي رفع، إحداهما رئيسية، وخطوط طرد بطول 606 كم، وشبكات انحدار بطول 73 كم. تم الانتهاء من تسليم محطة المعالجة ومحطتي الرفع وخطوط الطرد، بالإضافة إلى تسليم حوالي 63 كم من شبكات الانحدار، وجاري استكمال أعمال التسليم تباعًا ،ويخدم المشروع 150 ألف نسمة من سكان مدينة إدكو وقرى بلاج و6 أكتوبر.