اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 06:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالجيزة: نفذنا 6 جرائم بأسلوب الخطف

الخميس، 19 سبتمبر 2024 05:00 ص
اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالجيزة: نفذنا 6 جرائم بأسلوب الخطف متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى 3 أشخاص أمام جهات التحقيق في الجيزة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في بولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لأحدهم معلومات جنائية، واعترفوا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام 2 دراجة نارية، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب والتصرف فى الهواتف المحمولة المستولى عليها لعميلهم مالك محل هواتف محمولة تم ضبطه، وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.







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