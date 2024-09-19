احذر.. التحايل للحصول على سيارة ذوى الإعاقة يعرضك للغرامة وسحب الرخصة

يتحايل بعض المواطنين على القانون للحصول على سيارة معاقين ولا يدرى عقوبة التحصل عليها فى القانون وهى كما نص قانون سيارات المعاقين على أن كل من خالف احكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها وحجز السيارة.

بالإضافة إلى إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 80 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذى يملك السيارة، وحظر التصرف فى سيارة ذوى الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

كما سمح القانون بتعيين سائق يتم التأمين عليها من مالكى السيارات لذوى الهمم ويكون لديه رخصة قيادة مهنية، وذلك بعد استخراج خطاب من الصحة يفيد بأن الشخص من ذوى الهمم لا يستطيع القيادة بنفسه.