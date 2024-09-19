إن زاد عن حده انقلب لضده.. زيادة هذا الفيتامين يسبب آلام العظام وفقد الشهية

كتبت مروة هريدى

إن الإفراط في تناول أي شيء مفيد قد يكون سامًا لجسمك، وينطبق الأمر نفسه على الفيتامينات الأساسية التي نتناولها، مثل فيتامين د، وهو عنصر غذائي مهم، يلعب دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، ويدعم وظيفة العضلات والجهاز المناعي، وله خصائص وقائية للأعصاب وينظم نشاط خلايا المخ، حسبما أفاد تقرير موقع "Food-ndtv".

إن عدم تضمين ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي يمكن أن يسبب حالات صحية خطيرة تؤثر بشدة على صحة عظامك ورفاهتك العقلية، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من فيتامين د يمكن أن يسبب مجموعة من الآثار الجانبية.

وفقًا للخبراء، فإن تناول 60000 وحدة دولية (IU) يوميًا من فيتامين د لعدة أشهر يمكن أن يسبب التسمم، حيث تبلغ الجرعة الغذائية الموصى بها في الولايات المتحدة (RDA) لمعظم البالغين 600 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الفيتامين إلى تسمم فيتامين د، والمعروف أيضًا باسم فرط الفيتامين، والذي يحدث في الغالب بسبب الإفراط في المكملات الغذائية لأن الأطعمة المدعمة بفيتامين د والتعرض لأشعة الشمس لا يعرضك لمثل هذا الخطر.

فيما يلى.. علامات وجود كمية زائدة من فيتامين د في جسمك:



انخفاض الشهية

أحد أعراض تناول جرعة زائدة من فيتامين د هو انخفاض الشهية، حيث يمكن أن يؤدي تناول كمية زائدة من فيتامين د في جسمك إلى زيادة ترسب الكالسيوم في الدم، وهو ما يُعرف أيضًا بفرط كالسيوم الدم، والذي قد يسبب الغثيان والقيء والضعف وانخفاض الشهية، ويعد إجراء اختبار فيتامين د أمرًا مهمًا في هذه الحالة.

حركات الأمعاء غير المنتظمة

تشمل الأعراض المعدية المعوية الناتجة عن تسمم فيتامين د الإمساك، وقد يؤدي وجود كمية زائدة من كربونات الكالسيوم في جسمك إلى حدوث حركات أمعاء غير منتظمة.

الشعور بالخمول

يعد الشعور بالتعب والخمول أمرًا شائعًا في حالة ارتفاع الكالسيوم في الدم الذي يحدث بسبب تناول كمية زائدة من فيتامين د.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان

يقول الخبراء إن الإفراط في استهلاك فيتامين د يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان ومشاكل القلب وحتى كسور العظام.

كثرة التبول

من الأعراض الأخرى المرتبطة بجرعة زائدة من فيتامين د التبول المتكرر، إلا أنه يعد علامة على العديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري ومشاكل الكلى.

آلام العظام

هذه أيضًا علامة على نقص فيتامين د، ولكن يمكن أن يحدث نفس الشيء عند تناول الكثير منه مما قد يعرضك لخطر العديد من المشكلات المتعلقة بالعظام.