اليوم السابع
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إصابة عامل بطلق نارى أثناء عبث صديقة بسلاح غير مرخص بالبلينا سوهاج

الخميس، 19 سبتمبر 2024 09:27 ص
إصابة عامل بطلق نارى أثناء عبث صديقة بسلاح غير مرخص بالبلينا سوهاج طلق نارى - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، مصابًا بطلق ناري في القدم اليمنى، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وذلك على إثر عبثه بسلاح نارى غير مرخص، تم التحفظ على السلاح المستخدم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء صبرى صالح عزب ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا عن وصول مصاب بطلق نارى حال عبثه بسلاح نارى غير مرخص بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصاب للمستشفى.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعو تامر أ. ع. أ، 19 سنة مصابًا بطلق ناري في القدم اليمنى.

بسؤال المصاب أفاد أنه أثناء تواجده دائرة المركز بمنزل صديقه المدعو جلال ح ح ف 22 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم دائرة المركز وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته.

تم ضبط المتهم جلال، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة "دون قصد منه"، وبإرشاده، تم ضبط السلاح المستخدم في الحادث، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 







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