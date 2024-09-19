اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2024 11:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إذاعة جيش الاحتلال: استهداف أكثر من 100 منصة صواريخ في الجنوب اللبناني

الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:35 م
إذاعة جيش الاحتلال: استهداف أكثر من 100 منصة صواريخ في الجنوب اللبناني قصف
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن إذاعة جيش الاحتلال قالت :"استهداف أكثر من 100 منصة صواريخ في الجنوب اللبناني".
كما أفادت القناة بأن رئيس مستوطنة المطلة عن الرشقة الأخيرة من جنوب لبنان قال إنه لم ير شيئا كهذا منذ بداية الحرب. 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس مستوطنة المطلة إن الرشقة الأخيرة من جنوب لبنان أحدثت دمارا هائلا وحرائق وأضرارا مباشرة في المباني.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







غزة

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

اخبار قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

فلسطين

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب غزة

العدوان على غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة