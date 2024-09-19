أوكرانيا: نعتزم التنفيذ الفوري لعدد من مشروعات البنية التحتية مع سلوفاكيا

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أعرب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، عن عزم بلاده التنفيذ الفوري لثلاثة مشاريع مشتركة للبنية التحتية والطاقة مع سلوفاكيا، وتستعد لمناقشتها خلال الجولة الثانية من المشاورات الحكومية المشتركة في أوائل أكتوبر المقبل.

وقال سيبيها، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" الأربعاء: "بينما تقوم روسيا بإغلاق طرق النقل، تواجه أوكرانيا حاجة ملحة للتنفيذ الفوري لمشاريع البنية التحتية والطاقة المشتركة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع سلوفاكيا المجاورة".

وأضاف المسؤول الأوكراني "سأذكر هنا ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحديث خط ربط الطاقة موكاشيفه - فيلكي كابوساني، وإطلاق خدمات السكك الحديدية المباشرة بين كييف وكوسيتش، وتحديث وتوسيع قدرة نقطة التفتيش الحدودية بين أوزهورود-فيسني نيميكي".

وأوضح أن أوكرانيا ستستضيف في أوائل أكتوبر المقبل الجولة الثانية من المشاورات المشتركة بين حكومتي أوكرانيا وسلوفاكيا، حيث سيتم إيلاء اهتمام خاص لهذه المشاريع، مضيفا "إننا نستعد بعناية شديدة وجدية لهذا الاجتماع".