اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:19 ص
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أهالي الحسينية بالشرقية يشيعون جنازة عروسة توفيت ليلة الحنة في حادث على طريق

الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:04 ص
أهالي الحسينية بالشرقية يشيعون جنازة عروسة توفيت ليلة الحنة في حادث على طريق جانب من الجنازة
الشرقية فتحية الديب

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شيع أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة في حادث على طريق السويس.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق جنيفة بمحافظة السويس، ما أسفر عن مصرع "نورهان بنهاوي" من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وإصابة عريسها.

وتبين أن سيارة الزفاف كانت في طريقها لمحافظة السويس حيث كان العروسين يستعدان لليلة الحنة، لكن وقع الحادث وأودى بحياة العروس، فيما تم تشييع الجنازة بمسقط رأس المتوفاة بمركز الحسينية.

 







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