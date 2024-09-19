أهالي الحسينية بالشرقية يستعدون لتشييع جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة

الشرقية فتحية الديب

يستعد أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لتشييع جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة في حادث على طريق السويس.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق جنيفة بمحافظة السويس، ما أسفر عن مصرع "نورهان بنهاوي" من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وإصابة عريسها.

وتبين أن سيارة الزفاف كانت في طريقها لمحافظة السويس، حيث كان العروسين يستعدان لليلة الحنة، لكن وقع الحادث وأودى بحياة العروس، فيما تشيع الجنازة بمسقط رأس المتوفاة بمركز الحسينية.