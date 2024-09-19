«القاهرة الإخبارية»: 3000 مصابا جراء هجمات إسرائيل في لبنان

كتب محمد شرقاوى

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المواطنين في بيروت وكل المدن اللبنانية أصبحوا في ترقب وحذر شديد، بسبب الهجمات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بعدما استهدفت عناصر لحزب الله، والتي طالت عددا كبيرا من المدنيين.

وذكر، أن المواطنين تداولوا تساؤلات كثيرة، حيث امتلاك الاحتلال لديها الكثير من الاستراتيجيات والآليات، التي تستطيع عبر استهداف أعداد من المدنيين أو عناصر تابعة إلى حزب الله.

وتابع «عبد الفتاح»، خلال مراسلة للقناة: «هذا الاستهداف خلف وراءه أعداد كبيرة من المصابين، حيث تجاوزت أعدادهم 3000 مصابا، فضلا عن عشرات من الضحايا، مما دفع الحكومة اللبنانية لأخذ العديد من الاتصالات والتنسيقات الدبلوماسية».



وأوضح، أن رئيس مجلس النواب اللبناني تلقى اتصالا هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحا أن الاتصال تناول بحث إيقاف الحرب القائمة على الأراضي اللبنانية.



وأشار، إلى أنّ رئيس مجلس النواب اللبناني طالب بوقف الاعتداءات والضغط على الجانب الإسرائيلي بعدم ممارسات هذه الاعتداءات ومهاجمة الأراضي اللبنانية.