52 ندوة إرشادية و2 قافلة و6 دورات بأول أيام مبادرة بداية جديدة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اليوم الأربعاء البدء في تنفيذ أولي فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الانسان) في يومها الأول بنطاق المحافظة .
حيث قامت الجهات التنفيذية بالمحافظة متمثلة في ( جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة - جهاز مشروعك بالمحافظه - بناء وتنمية القرية بالمحافظه - مكتبة مصر العامة - مديرية الشئون الصحية – مديرية الطب البيطري - مديرية الأوقاف - الأزهر الشريف- فرع ثقافة الدقهلية - المجلس القومي للمرأة - مديرية التضامن الاجتماعي) بالإضافة الى الوحدات المحلية بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات وهي على النحو التالى:
1- تم تنفيذ 52 ندوة ارشادية نطاق مراكز (المنصورة – ميت غمر – الكردي – نبروه – السنبلاوين – شربين - أجا – المنزلة) حيث بلغ إجمالي عدد حضور ( 990 ) مواطن ومواطنه.
2 - تم تنفيذ عدد 2 قافلة طبية (قافلة بيطرية مجانية بقرية دماص مركز ميت غمر – قافلة صحية لذوي الهمم نطاق مكتبة مصر العامة) حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين ( 5,670 ) مواطن ومواطنه.
3- تم تنفيذ 6 دورات تدريبة من قبل المجلس القومي للمرأة نطاق قرى مركزي السنبلاوين وأجا حيث بلغ عدد المتدربين (180 ) مواطن ومواطنه.
4 - تم تنفيذ عدد من الجولات الميدانيه والمرور على 100 مدرسة نطاق مراكز ( بلقاس- بنى عبيد – نبروه ) ضمن الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد ، بالإضافة إلي المرور علي من مشروعات شباب الخريجين بقرية المقاطعه مركز السنبلاوين لمتابعة مشروعات الشباب وتقديم الدعم الكامل لهم .
5 - تم تقديم خدمات صحية شملت الكشف على عدد 150 سائق والكشف على 84 طالبي كارت الخدمات والمسح الميداني لعدد 1,420 مواطن ضد الامراض الطفيلية الداخلية والخارجية.
6- تم تنفيذ 4 لجان خماسية لتكثيف الرقابة على المنشئات الغذائية نطاق مراكز ( منية النصر - المنصورة - الكردي ) وتم تحرير 6 محاضر للمخالفين.
7- تم تكثيف الخدمات اليومية التي تقدم للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وأعمال رفع المخلفات البلدية بالوحدات المحلية وزراعة الأشجار .
في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان) والتي أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تدشينها أمس الثلاثاء بجميع المحافظات من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والتي تم العمل بالمبادرة اعتبارا من أمس 17 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر .
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