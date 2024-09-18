4 حالات تلغى رخصة السلاح النارى أبرزها تسليمه لشخص آخر.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

يقوم بعض المواطنين بترخيص أسلحة نارية للدفاع عن ممتلكاتهم الشخصية، وبعد تقديم الأوراق المطلوبة لمأمور القسم التابع له صاحب الطلب يتم فحصه قبل صدور الترخيص.

ويعتبر ترخيص السلاح ملغى في 4 حالات حددتها المادة 10 من قانون الأسلحة والذخائر ومنها..

ــ فقد السلاح.

ــ تسليمه إلى شخص آخر.

ـ إذا لم يقدم طلب تجديده في الميعاد.

ـ الوفاة.

ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.