وكيل "صحة دمياط" يوجه بالتعاقد مع أطباء لسد النقص العددى فى بعض التخصصات

دمياط معتز الشربيني

شدد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة على إعادة النظر في توزيع القوى البشرية بنطاق المحافظة لتغطية جميع المستشفيات بالقوى البشرية طبقًا للاحتياجات الفعلية.

كما أكد الدكتور بدران على التعاقد مع عدد من الأطباء لتغطية النقص فى بعض التخصصات الطبية على مستوى المحافظة، إضافة إلى ذلك كلف الدكتور بدران مديرى المستشفيات بتكليف منسق بالمستشفى لكلا من حملة 100 يوم صحة والألف يوم الذهبية بالإضافة إلى مسئول إحالة لاستقبال الحالات المحولة من الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة.

أكد وكيل الوزارة على تقديمه لكل الدعم لمديري المستشفيات لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين واستمرار المتابعات الميدانية للفرق الإشرافية لمديرية الصحة لدعم تعزيز مؤشرات الخدمات داخل المستشفيات والوحدات الصحية.