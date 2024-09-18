وفاة مدير عام فرع ثقافة بورسعيد بعد صراع مع المرض

بورسعيد -محمد عزام

سادت حالة من الحزن بين أهالى بورسعيد والوسط الثقافي والفني، اليوم الأربعاء ، بعد انتشار خبر وفاة الدكتورة جيهان الملكي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد بعد صراع مع المرض استمر لعدة أشهر عن عمر يناهز الـ 50 عاما.

وكان شقيق الفنانة التشكيلية جيهان الملكي قد نشر أمس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مناشدا أهالي المحافظة بالدعاء لها بالشفاء العاجل نظرا لمرورها بوعكة صحية شديدة مكثت علي أثرها في المستشفى .

وأعلن المخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد منذ قليل عن وفاة الفنانة التشكيلية جيهان المالكي مدير فرع ثقافة بورسعيد، وذلك بعد صراع مع المرض.

وتولت الدكتورة جيهان المالكي منصب مدير فرع ثقافة بورسعيد علما بأنها حصلت على الدكتوراه في الفلسفة تخصص أشغال فنية وتراث شعبي بكلية التربية قسم التربية الفنية جامعة حلوان، وتعمل أستاذ غير متفرغ بجامعة قناة السويس، ومراجع خارجي في الهيئة القومية لجودة التعليم، بالإضافة إلي كونها مدرب تربوي عام في الأكاديمية المهنية للمعلمين، كما أنها فنانة تشكيلية، وتم اختيارها للمنصب من خلال مشاركتها في مسابقة رسمية علي مستوى الجمهورية ونجحت فيها، وتم تجديد قرار تعيينها في ذات المنصب للسنة الخامسة علي التوالي.