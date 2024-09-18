وزير الخارجية: مصر تبذل كل الجهود لحقن دماء الفلسطينيين

كتبت: أحمد جمعة - هناء أبو العز

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطى، إن مصر ستستمر في كل جهد بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، من أجل حقن دماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن عرقلة المباحثات والمفاوضات الحالية يعود إلى غياب الإرادة السياسية، حيث يتم اختلاق المزاعم والذرائع بمجرد الاقتراب من أي حلول.

وأكد عبد العاطى على عدم قبول مصر لأى قواعد عسكرية على معبر رفح أو محور فيلادلفيا، ولن تقبل أي تدمير لقواعد العمل التي كانت قائمة قبل السابع من أكتوبر، وخاصة فيما يتعلق بقواعد تشغيل معبر رفح، ومصر موقفها واضح لن نحيد عنه.

وأكد الوزير على أن الهجوم الإسرائيلي في لبنان يعرقل المفاوضات ويمنع الوصول إلى حل، من خلال المباحثات الجارية، ويعرض المنطقة إلى الدخول في حرب شاملة .

وكان بلينكن قد استهل زيارته إلى القاهرة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية لدي القاهرة هيرو مصطفي جارج.

ونقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات الرئيس جو بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي.

وتناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة، بين مصر والولايات المتحدة وقطر، للمضي قدماً في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث حرص الرئيس في هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.