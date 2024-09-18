اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية اللبنانى: الهجوم السيبرانى سيجر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:57 ص
وزير الخارجية اللبنانى: الهجوم السيبرانى سيجر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بوحبيب
بيروت (أ ش أ)

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حذر وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بوحبيب، من خطورة الوضع والتصعيد بلبنان، موضحا أن ما حدث من هجوم سيبرانى، أمس، وما نتج عنه من ضحايا وجرحى سيجر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية.

واستعرض بوحبيب، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، آخر الأوضاع المتعلقة بالهجوم السيبراني، الذي تعرض له لبنان، أمس، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

بدوره.. وعد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بالدعوة إلى مشاورات أوروبية لدراسة ما يمكن اتخاذه من خطوات ومواقف تساهم في لجم التصعيد، وخطر الحرب الموسعة.

يذكر أن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض كان قد أعلن، أمس، مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 2800 آخرين، في إحصائية غير نهائية، نتيجة انفجار عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بـ (بيجر) في العديد من المناطق اللبنانية، فيما حملت الحكومة إسرائيل مسؤولية الوقوف وراء هذه الانفجارات، ووصفتها بأنها هجوم إسرائيلي سيبراني على لبنان.

 







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