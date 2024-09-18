وزير الخارجية الإيراني يدين "العمل الإرهابى الصهيونى" فى لبنان

وكالات

ادان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجى في اتصال مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الهجوم السيبراني في لبنان، مؤكدا الاستعداد لتقديم المساعدة لعلاج الجرحى أو نقلهم إلى طهران.

وفي اتصال هاتفي جرى الثلاثاء، أدان عراقجي بشدة "العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني ضد المواطنين اللبنانيين"، معربا عن "تعازيه وتعاطفه مع الحكومة وأسر الشهداء والمصابين في هذا الحادث".

وأشار عراقجي إلى أن "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصيب في هذا الحادث الإرهابي"، فيما شكر الحكومة اللبنانية على إجراءات العلاج الفورية التي اتخذت له، مستفسرا عن آخر تطورات علاجه.

من جهته شكر وزير الخارجية اللبناني، هذا الاتصال وتقديم التعازي والمواساة وإعراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها لمساعدة لبنان، مؤكدا على المتابعة الجادة لهذا الحادث من قبل الحكومة اللبنانية.

هذا وأصيب أكثر من 2500 شخص من أعضاء "حزب الله" اللبناني، إثر انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية التي كانوا يحملونها في مناطق متفرقة من لبنان يوم الثلاثاء.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 غالبيتهم من عناصر "حزب الله" آخرين اليوم الثلاثاء، جراء انفجار أجهزة لا سلكية في مناطق مختلفة في البلاد.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، في بيان، مقتل طفلة واثنين من عناصره ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة، نتيجة انفجار عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بيجر"، والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات الحزب ‏المختلفة.

وأكد "حزب الله" في بيان أنه "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإننا نحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".‏