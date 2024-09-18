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وزير التعليم: 90%؜ من مدارس مصر أصبحت كثافة الفصل فيها 50 طالبا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 05:52 م
وزير التعليم: 90%؜ من مدارس مصر أصبحت كثافة الفصل فيها 50 طالبا محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إن حلول الكثافات الطلابية في المدارس مختلفة بين كل إدارة والأخرى، وخلال العام الدراسي الجديد سيكون 90٪؜ من المدارس بها 50 طالبا فقط في الفصل الواحد.

وأضاف أن هناك مدارس كانت وصلت الكثافة بها إلى 200 طالب في الفصل الواحد، مثل الخصوص والخانكة والمرج وعين شمس، وهذا لا يمكن استمراره، لذلك قررنا وضع حلول جذرية للكثافات من خلال مديري المدارس والإدارات وكل خطة تخص أى إدارة تم اعتمادها من الوزارة بعد مراجعتها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن 90%؜ من المدارس مجهزة بشكل كامل من السبورات الذكية والإنترنت والواي فاي، ونسبة كبيرة من المدارس الخاصة والدولية ليست بها تلك الخدمات، وبالتالي تتميز المدارس الحكومية عن نظيرتها الخاصة في مسألة الجاهزية، كما تم استحداث 98 ألف فصل دراسى.







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