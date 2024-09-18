وزير التعليم: 38 ألف معلم سيخرجون للمعاش.. ونرتب لتغطية الأعداد المطلوبة

كتب محمود طه حسين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 38 ألف معلم سوف يخرجون على المعاش، وهناك ترتيب لتغطية الأعداد المطلوبة، من بينها تعيين المعلمين الجدد، ومد الخدمة لبعض المعلمين الأكفاء، إضافة إلى من يؤدون الخدمة العامة، مؤكدا أن المعلم المصرى من أكفأ المعلمين.



وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علق على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قائلا: "مش معقول يكون حد مولود فى مصر ومش عارف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده"، متابعا: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء.