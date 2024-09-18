وزير التعليم: "الدروس الخصوصية هتنتهى لما الطالب يلاقى تعليم جيد"

كتب محمود طه حسين

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدروس الخصوصية سوف تنتهى بمرور الوقت حينما يجد الطالب وولى أمره تعليم جيد داخل الفصل والمدرسة.

وأوضح الوزير خلال لقائه مع عدد من الصحفيين المتخصصين بملف التعليم، أنه سيتم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب من أجل الحصول على شهادة مزاولة المهنة حتى لا يكون هناك أحد دخيل على العملية التعليمية، موضحا أن العملية التعليمية تقوم على 3 محاور الطالب والمعلم وولى الأمر.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علق على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قائلا: "مش معقول يكون حد مولود فى مصر ومش يعرف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده"، متابعا: "ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء".