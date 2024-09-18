نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم المؤتمر التعريفى الثانى لحديثى التخرج الجمعة

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى ولجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر لإقامة المؤتمر التعريفي لحديثي التخرج في نسخته الثاني تحت عنوان "النقابة ودورها في خدمة المهندس" وذلك يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر، بدءاً من الساعة الثانية ظهراً

ويهدف المؤتمر إلى تعريف حديثي التخرج من المهندسين بالنقابة ودورها والخدمات التي توفرها للمهندسين وذويهم، وتأهيل وإعداد حديثي التخرج من المهندسين لمرحلتهم المقبلة للدخول لسوق العمل، وكذلك التعرف بمهارات ومتطلبات الشركات في مختلف التخصصات وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية وكتابة السيرة الذاتية وتوضيح أهم المهارات والمؤهلات المطلوب توفيرها لحديثي التخرج.

كما يقوم بتعريف حديثي التخرج من المهندسين بحقوق المهندس المتمثلة في أهم بنود قانون العمل وأهم بنود نقابة المهندسين و عقد العمل و الحقوق التأمينية للمهندس و إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع و كذلك دور النقابة في الحفاظ علي المهندس والمهنة كما يشمل التعريف بكيفية التسجيل والاوراق المطلوبة للقيد بالنقابة لأول مرة والاستفادة من منظومة الرعاية الصحية.

كما يناقش المؤتمر دور التدريب وأهميته لحديثي التخرج والتعريف بالدورات التدريبية المقدمة من خلال لجنة التدريب والعلوم الهندسية والخصم المقدم علي الدورات لحديثي التخرج و التعريف بلجنة الشباب والتأهيل الوظيفي ودورها في دعم المهندسين حديثي التخرج وطلاب الهندسة والخدمات التي توفرها لهم والتعريف بمنحة المجندين وكيفية الاستفادة منها واتاحة الفرصة لعرض مقترحات وأفكار الشباب في كل المجالات.