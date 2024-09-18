ندوة بسوهاج تناقش المبادرات الرئاسية فى تنمية المجتمع المصرى

سوهاج عمرو خلف

نظم المجمع الاعلامى بسوهاج الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأربعاء ، ندوة حول المبادرات الرئاسية وتحسين جودة الحياة ، وقالت ايمان امام مدير المجمع الاعلامى ان لقاء اليوم يعد باكورة أنشطة الحملة الاعلامية الجديدة التى يطلقها قطاع الاعلام الداخلى على مستوى الجمهورية تحت شعار" ايد فى ايد هننجح اكيد"والتى تلقى الضوء على دور المبادرات الرئاسية فى تنمية المجتمع المصرى فى كافة الأصعدة.

شارك فى لقاء اليوم الدكتور عماد صموائيل وكيل كلية التربية لشىون المجتمع والبيىة وعميد كلية التربية السابق والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج وفضيلة الشيخ رجب الوزيرى مدير الوعظ والارشاد بسوهاج والدكتورة نسرين عبد الرازق نائب مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج.

وتبادلت الندوة الحديث حول مبادرة حياة كريمة وانجازاتها فى محافظة سوهاج ومراحلها حيث احتلت سوهاج تمثيل لسبع مراكز بما تشمله من 181قرية و1136نجع وتابع وتخصيص 45مليار جنيه قيمة المرحلة الاولى التى شارفت على الانتهاء وشرفها الرئيس بالمتابعة والوقوف على ماتم فيها و اعتماد قرية أم دومه بطما احدى القرى النموذجية وذلك خلال تشريف الرئيس بزيارة محافظة سوهاج عام 2023.

واستعرض اللقاء مع مداخلات الجمهور ماحققته من نجاحات والمراد مستقبلا والمنشود من أهالى المحافظة ووفى نهاية اللقاء أثنى الجمهور والحضور على مبادرة بداية والتى تتوج الحياة الكريمة وتدشن الدولة مبادرة بداية للاستثمار فى العنصر البشرى وتعظيم الاستفادة من قدرات المواطن المصرى بعد بناءه صحيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال عدة برامج تنموية تعمل على الارتقاء بامكانات ومهارات المواطن وتتكاتف فى ذلك كافة الاجهزة التنفيذية والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى.



ندوة بسوهاج (1)