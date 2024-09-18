مياه البحر الأحمر تشارك بفعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

البحر الأحمر - عماد عرفة

نفذت شركة مياه البحر الأحمر حملة للتوعية الميدانية بمنطقة زرزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث يتم تنفيذ ندوات للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وكذلك استطلاع رأى أهالى المنطقة حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

وعلى هامش الحملة تم تنفيذ ورش عمل ومسابقات فنية وعدد من الأنشطة للتوعية المائية والألعاب التفاعليه كوسيلة للتوعية بالترفيه، كما تم تنفيذ مسرح للعرائس، وشارك بأعمال القافلة قطاع المعامل بالشركة لسحب عينات من المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية ضمن الإجراءات التي تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب.