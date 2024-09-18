مياه الأقصر تعلن كسر خط طرد 700مم بالشيخ فضيل فى إسنا

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم، الأربعاء، أنه تجرى أعمال الاصلاح بخط طرد صرف صحي 700مم بمنطقة الشيخ فضيل بإسنا عقب كسره.

وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، أن كسر خط طرد 700 مم بنجع الشيخ فضيل، أدى إلى إنقطاع المياه فى منطقة النجوع وضعف المياه فى بعض المناطق بمركز ومدينة إسنا، وأهابت الشركة بالمواطنين.

التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجان "- 0952282406 - 0952284116 - 01147999752" فى حالات الطوارى.

فيما أطلقت شركة مياه الأقصر المبادرة الرئاسية بداية جديدة بساحة مسجد أبو الحجاج ومعبد الاقصر؛ شملت اصطفاف معدات وسيارات الشركة، وذلك انعاكساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية.

وأكد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على دعم المواطنين والاستفادة من جميع موارد الشركة كالقطع الموفرة فى الحفاظ على المياه من الإهدار والحد من الاستهلاك وأيضاً تسهيلات على المواطنين فى دفع فواتير المياه عن طريق ماكينات فورى.