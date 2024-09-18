مكتبة مصر بالأقصر تنظم ورشة رسم للأطفال تزامناً مع مبادرة بداية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنشيط السياحي، فعاليات ورشة رسم بالتزامن مع انطلاق المشروع القومي لرئاسة الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يستهدف دعم الهوية المصرية في مجال التنمية البشرية، حيث ضمت الورشة مجموعة من الأطفال وفريق الوعي الأثري بمكتبة مصر العامة بالأقصر.

ومن جانبه صرح محمد حساني مدير مصر العامة بالأقصر أنه استهدفت الورشة تعريف الأطفال والشباب بأهم المعالم الأثرية الموجودة بالمحافظة، موضحاً أن المكتبة تفتح أبوابها لدعم المبادرة الرئاسية لتنمية الإنسان، حيث صرحت أماني إبراهيم أخصائي سياحي أول بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة تدعم المشروع القومي من خلال عقد ورش عمل خاصة بتطوير الإنسان المصري وتحدثت عن شواهد زمنية قديمة عبر العصور الفرعونية تدل على الاهتمام ببناء الشخصية المصرية ليصبح الإنسان المصري سفيرا مثقفا ورائد لبلاده.

فيما شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أمس الثلاثاء، بمنطقة ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر بوسط مدينة الأقصر، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

وقام المحافظ بجولة داخل الساحة، تابع خلالها تدشين وإطلاق المبادرة، من خلال اصطفاف المعدات والمركبات والسيارات، بمشاركة كافة الجهات الحكومية والخدمية في كافة القطاعات بالمحافظة، للمشاركة في المبادرة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كما شهد المحافظ الفعاليات التي تم تنظيمها على هامش تدشين المبادرة بالأقصر والتي تضمنت فقرات فنية وشعبية.



جانب من ورشة رسم ضمن المبادرة بداية جديدة



فعاليات ورشة رسم للأطفال تزامناً مع مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



مكتبة مصر العامة بالأقصر تنظم ورشة رسم للأطفال تزامناً مع مبادرة بداية



مكتبة مصر العامة بالأقصر تنظم ورشة رسم للأطفال



ورشة رسم للأطفال تزامناً مع مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



