مصرع شخص فى حادث تصادم بطريق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارته مع سيارة نقل "جامبو" على طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية اللازمة لموقع الحادث وتبين وفاة شخص بعدما اصطدمت سيارته بسيارة نقل "جامبو" على الطريق ووفاته، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.