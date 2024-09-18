مصدر أمنى لوكالة لبنانية: تفجير أجهزة داخل سيارات وشقق سكنية ومتاجر

كتبت رباب فتحى

قال مصدر أمنى لوكالة الأنباء اللبنانية لوريان توداي إن أجهزة تم تفجيرها داخل سيارات وشقق سكنية ومتاجر، فى موجة ثانية من تفجيرات أجهزة بيجر التي استهدفت أعضاء حزب الله أمس الثلاثاء.

وصرح هاشم صفى الدين، رئيس المجلس التنفيذى لحزب الله، أن الجماعة تواجه "مرحلة جديدة" وأن "العقاب سيأتي".

وفجَّرت آلاف أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله يوم الثلاثاء فى وقت واحد، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة ما يقرب من 3000 آخرين في هجوم ألقي باللوم فيه على إسرائيل.

وقالت مصادر لموقع أكسيوس الإخباري إن أجهزة الاتصال المفخخة كانت مخصصة لاستخدامها كضربة افتتاحية مفاجئة في حالة اندلاع حرب شاملة مع حزب الله قبل تسريع عملية التخريب بسبب مخاوف من اكتشافها.