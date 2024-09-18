مسيرة احتفالية لانطلاق فعاليات مبادرة "بداية" بالدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

تقدمت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مسيرة احتفالية لانطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" من محافظة الدقهلية، مساء الثلاثاء، من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مروراً بشارع الجيش وانتهت بمدخل مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

شارك فى الاحتفالية طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، ومحمد سعد، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وأشرف عبد الحليم، مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتور حاتم الجندى، رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، ونهى فهمى، نائب رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، وعدد من مديرى الإدارات الفرعية، والأخصائيين بالإدارة العامة لتنمية النشء، بالإضافة إلى مشاركة 150 طليع وطليعة من عمر 8 وحتى 17 عاما، من الشعب التجريبية والتخصصية من: (عروض رياضية، كشافة، أشبال، زهرات، مرشدات)، والشعب الفنية: (كورال، مسرح ، موسيقى نحاسية، فن تعبيري، ابتكارات علمية، منتدى ثقافي، هوايات رياضية، فتيات ريحانة، وشعب التوجيه والتأهيل المهني) من مراكز الشباب.

أوضحت الدكتورة منى عثمان خلال المسيرة أن مبادرة "بداية" قد أكد أهميتها الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيراً، وهي استكمال لمبادرات نفذت على أرض الواقع، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت بداية الانطلاق لمبادرة بداية لبناء الإنسان، وما كنا لنتمكن من إطلاق مبادرة جديدة لبناء الإنسان، إلا إذا كان لدينا بنية تحتية جيدة من مدارس وملاعب رياضية، وقصور ثقافة، ومسارح في جميع المحافظات.

أضافت أن فعاليات مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تستمر على مدار 100 يوما، وتأتي انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من قبل كل وزارات وجهات الدولة، وبمشاركة المجتمع المدني، والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

يأتي انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بالدقهلية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد سعد، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.



جانب من المسيرة الاحتفالية



جانب من مسيرة الاحتفال بمبادرة بداية