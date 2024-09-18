اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مساعد وزير الخارجية الأمريكى يزور أوكرانيا لبحث تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 12:00 ص
مساعد وزير الخارجية الأمريكى يزور أوكرانيا لبحث تعزيز التعاون المشترك الحرب فى اوكرانيا
أ ش أ

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عقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، تودد روبنسون، في العاصمة الأوكرانية كييف، اجتماعات مع أعضاء البرلمان والمجتمع المدني الأوكرانيين، لبحث تقدم الذي تحرزه أوكرانيا على صعيد مواجهة الفساد وتعزيز أهمية استمرار إصلاح قطاع العدالة الجنائية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء.


وكان روبنسون، وصل إلى كييف الليلة الماضية في زيارة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد وتعزيز قطاع العدالة ودعم الشرطة والمسعفين مع الشركاء الأوكرانيين.


وسيتوجه روبنسون إلى العاصمة البلجيكية بروكسل غدًا، حيث يلتقي مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لمناقشة التحديات المشتركة المتعلقة بالاستقرار والأمن الإقليمي.







الخارجية الأمريكية

اوكرانيا

تودد روبنسون




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