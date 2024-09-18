محافظ بنى سويف يشهد فعاليات الموسم السادس لمتطوعى الشباب والرياضة

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بدء فعاليات الموسم السادس لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب YLY"، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مستوى محافظات مصر، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وتعظيم اسهاماتم باعتبارها حجر الزاوية في كافة مسارات التنمية المستدامة التى تشهدها مصر حاليًا فى شتي المجالات.

أثني محافظ بني سويف على مجهودات الشباب المشاركين في مبادرة "شباب يدير شباب"، ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، مؤكدا أهمية مثل تلك البرامج والمبادرات في دفع جهود الدولة المصرية في محور بناء الانسان، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لاسيما وأن هذه المبادرات يتم تنفيذها بالتعاون عدد كبير من الوزارات والمجالس القومية والجامعات والمجتمع المدني.

ومن جانبهم أعرب الشباب المشاركون عن كل الشكر والتقدير لمحافظ بني سويف ودعمه لهم وتسهيل اقامة فعاليات المبادرة، وحرصه على التواجد معهم للتأكيد على أنه المحافظ الشاب الذي يدعم الشباب، معربين عن سعادتهم بدعم وزير الشباب والرياضة للشباب بشكل عام ومبادرة شباب يدير شباب بشكل خاص.

وخلال مداخلة عبر " الفيديو كونفرانس " أثناء تنفيذ الفعاليات "اليوم " أشاد وزير الشباب والرياضة برعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لكل المبادرات التي تستهدف تنمية ورفع وعي شبابنا وتأهيل وتمكين الشباب في المجالات، لا سيما وأنه كان أصغر محافظا في تاريخ مصر في عام 2019، وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

كما أثني الوزير على فريق العمل بالمبادرة من أبناء بني سويف وتعاونهم الكبير مع كل الشباب من الوزارة، مشيرًا أن الوزارة تعمل بشكل انفتاحي وتكاملي مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية لدعم جهود تمكين الشباب ودعم دورهم في المجتمع المصرى".مشيرا إلي أهمية الكيانات والمبادرات الشبابية كشريك أساسي لوزارة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها، وتعمل على دعمها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.



