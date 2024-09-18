محافظ بنى سويف يتفقد التشغيل التجريبى للحلول المرورية المقترحة بمنطقة ميدان الزراعيين

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف التشغيل التجريبى لتنفيذ الحلول المرورية الخاص بتعديل وتنظيم الحركة بميدان الزراعيين لتسهيل الحركة والانتقال وفك التكدس بمحيط تقاطع شارعى أحمد عرابى وعبد السلام عارف فى تلك المنطقة، والتى تشهد زحاما واختناقات مرورية، خاصة أوقات الذروة وتزداد فى فترات الدراسة، بما يساعد على تحقيق السيولة المرورية وتسهيل الحركة وتقليل الكثافة لكافة المسارات المرورية لمستخدمي شارعي أحمد عرابى وعبد السلام عارف.

تضمنت الخطة "التي عرضها في اجتماع سابق برئاسة المحافظ وحضور المختصين من رؤساء المرافق والمرور" حيث تم فتح اتجاه من ميدان الزراعيين من أحمد عرابي إلى شارع البحر من خلال عمل إشارة عند التقاطع أحمد عرابى مع عبد السلام عارف "تسمح بتوزيع وإعادة تنظيم الحركة في مسارات مرورية بحيث تكون كالتالى:



- عند غلق الإشارتين بشارع عبدالسلام عارف "الموجودتين حاليا" وفتح إشارة أحمد عرابى "المقترح تنفيذها" لتسمح بمرور السيارات من أحمد عرابى إلى شارع البحر ومنه إلى النادى الرياضي وطريق الكورنيش، وكذلك تسمح باتجاه من أحمد عرابي يسارا في اتجاه شارع عبد السلام عارف وحتى الوصول للتأمين الصحي مع مراعاة تقليل مدة غلق تلك الإشارة لتكون قليلة بالنسبة لمدة غلق إشارة عبدالسلام عارف لعدم التكدس بأحمد عرابي، فيما يُسمح بمرر السيارات من أحمد عرابي في اتجاه سان مارك بعبد السلام عارف دون التقيد بالإشارة لتقليل التكدس بأحمد عرابى.



- بالنسبة لعبد السلام عارف القادم من ناحية الإدارة الهندسية متجها إلى شارع البحر في حالة استكماله لشارع عبد السلام عارف يلتزم بالإشارة ، ويسمح له بالمرور إذا كان متجها إلى شارع البحر دون التقيد بالإشارة ، وفي حالة الرغبة في الرجوع لأحمد عرابي يلتزم بالإشارة ليسلك الدوران أمام مدرسة السادات ثم الدخول والرجوع لشارع أحمد عرابى

- القادم من ناحية المطافئ ومتجها إلى أحمد عرابي، يلتزم بالإشارة فى حالة استكمال شارع عبد السلام عارف ، وإذا رغب في الدخول إلى أحمد عرابي لا يتقيد بالإشارة.

وجه المحافظ بالتنسيق مع كافة شركات المرافق والمرور بالمنطقة بشان تقييم التشغيل التجريبي ونجاحه في استيعاب السيارات بشكل أفضل وتحقيق السيولة المرورية المستهدفة مع ضرورة مراعاة بعض المتغيرات والعوامل المؤثرة مثل الأحمال والكثافة المتوقعة وتفاوتها من فترة لأخرى، خاصة مع اختلاف كثافة وطبيعة الحركة في الوقت الحالي عنها في أيام الدراسة وعلى مدار اليوم الواحد وغيرها من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار ويتم دراستها بشكل علمي ومتكامل قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

رافق المحافظ خلال جولته كل من علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة الطرق والنقل ، شيرين حسين مسئول المكتب الفنى، ومسئولو المرور وشركات المرافق "مياه الرب والصرف الصحى، الغاز الطبيعى، الاتصالات، والكهرباء" والجهات المعنية ذات الصلة.