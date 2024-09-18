محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيز مقر لبيوت الطلبة بالمبنى الإدارى للمحافظة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، أعمال رفع كفاءة وتجهيز مقر بيوت الطلبة الجاري تنفيذه بالمبنى الإداري التابع للمحافظة، يرافقه حنان مجدى نائب المحافظ وجهاد متولي رئيس المركز، و محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال وبدء التأثيث والفرش قبل بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، كما أكد على تخصيص نسبة من غرف الإقامة بمقر سكن الطالبات لصالح طالبات فرع جامعة الأزهر.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شهد توزيع مستلزمات مدرسية مُقدّمة من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري للفئات الأولى بالرعاية تشمل (1500 جاكت - 1500 شنطة مدرسية - 1500 حذاء) وذلك بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد.

و ثمّن المحافظ الجهود الخيرية المُقدّمة من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف لدعم الحالات المستحقة بالمحافظة، والذي يشمل تقديم المساعدات الإنسانية والمادية ل(2713) أسرة بشكل شهري بإجمالي (28) مليون جنيه سنويًا، بالإضافة لتجهيز العرائس وتوفير الكراسي الكهربائية المتحركة، مُوجهًا عميق الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهود التعاون الصادق لمساندة الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عنهم.