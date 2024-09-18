محافظ المنوفية يسلم مساعدات لـ75 حالة من الأسر الأولى بالرعاية

المنوفية - محمد فتحى

التقى، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بـ75 حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وشكائر دقيق بقيمة إجمالية تزيد عن 600 ألف جنيه، وذلك استمرارا لسلسلة "رد الجميل"، التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل والأوقاف.

في بداية اللقاء قدم محافظ المنوفية خالص التهاني القلبية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف سائلاً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الذكرى الطيبة بالخير والأمان والاستقرار، مشيراً إلى أن محافظة المنوفية تنفرد بعقد مثل هذه اللقاءات عن باقي المحافظات لتقديم الدعم الكامل للحالات الأشد احتياجاً، معرباً عن سعادته بتلك اللقاءات ومؤكدا أن مكتبه مفتوح دائماً لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة ، موجهاً مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل21 حالة مرضية إلى مستشفيات الحميات والصدر والمخ والأعصاب بشبين الكوم، رمد شبين الكوم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ومخاطبة التأمين الصحى لتسهيل صرف الأدوية لعدد من الحالات، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 23 حالة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ 20 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة ، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في تقديم كل أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمنها المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي تمثل نقطة فارقة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية علي إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان صحياً وإجتماعياً وتعليمياً وثقافياً ورياضياً لرفع العبء عن كاهله وتقديم الدعم حتي يشعر المواطن بالمردود الإيجابي ووصول الدعم لمستحقيه .