محافظ السويس يتفقد حي فيصل لدفع عجلة العمل في المشروعات الحالية

السويس - صبرى غانم

قام اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بجولة تفقدية بنطاق حي فيصل رافقه خلالها المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي فيصل والمهندس احمد شعبان سكرتير الحي و الإدارات الهندسية.

بدأت الجولة بتفقد عددا من الشوارع والميادين للوقوف علي اعمال التطوير التي تتم بالحدائق العامة والمسطحات الخضراء وأعمال الرصف والمرافق العامة وعددا من المشروعات الحالية بنطاق الحي بالاضافة الي التعرف علي بعض المشاكل الموجودة بالمنطقة والاستماع لأهالي الحي.

واكد المحافظ علي القيادات التنفيذية باهمية بذل الجهد من اجل الانتهاء من المشروعات الحالية بكل تفان واتقان ، وتقديم الخدمة للمواطن في موعدها المحدد، مشيرا إلي أننا في مواقعنا من أجل تقديم الخدمات للمراطنين في مختلف المصالح الحكومية والمواقع.



وأثناء تفقد بعض الميادين والمشروعات طلب المحافظ من المواطنين اهمية الحفاظ علي كل المشروعات الخدمية والترفيهية التي تقام بنطاق المدن السكنية بحي فيصل.



واستمع المحافظ لعدد من أهالي حي فيصل حول المشاكل التي تواجههم في ملفات التقنين والتصالح في البناء وبعض الطلبات الاخري الخاصة بالمرافق العامة والخدمات.

وكلف المحافظ كلا من رئيس الحي والادارات الهندسية بتقديم كافة التسهيلات في الإجراءات للمواطنين والتواصل معهم لإنجاز ملفاتهم وطلباتهم لتوفيق أوضاعهم .

