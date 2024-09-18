محافظ الدقهلية يحيل 226 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه وجه باستمرار تنفيذ الحملات التموينية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال مرزوق إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، أسفرت عن تحرير 226 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، وقرر اللواء مرزوق إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.



ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 151 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة، حيث تم ضبط وتحرير 75 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، موضحا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز، 10 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و12 محضر تصرف في دقيق ( 20 شيكارة)، و61 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و46 محضر نقص وزن ما بين ( 8-24 )جم، و8 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحضر توقف عن الإنتاج و6 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.



وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت 28 محضر عدم إعلان عن الاسعار، ومحضر سلع بدون فواتير، ومحضر تجميع سلع تموينية، و2 محضر عدم إصدار فواتير، و23 محضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر غش تجارى، ومحضر تبديد حرز بقيمة (250 كجم لحوم) و14 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجرتموينى) ومحضرين عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى) ومحضرتجميع سلع مدعمة (مواد بترولية)، ومحضر طلمبة بنزين بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد "اللواء مرزوق" على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.