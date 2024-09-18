محافظ البحيرة تشارك فى برنامج "ستارز" لتعزيز مهارات الشباب وريادة الأعمال

البحيرة - ناصر جودة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فعاليات الجلسة التعريفية ببرنامج "STARS: Steps Towards Achieving Real Success"، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى، الذي يقام ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة.

شارك فى الندوة بثينة مصطفى ثابت، نائب رئيس مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، وائل شوقى مستشار العلاقات الخارجية بمبادرة حياة كريمة، ورشا فوزى - مساعد محافظ البحيرة لشئون الصحة والمبادرات.

ويهدف برنامج "ستارز" إلى تعزيز قدرات الشباب بمحافظة البحيرة في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وتحفيزهم على الابتكار والإبداع من خلال توفير الدعم الفنى والمادي، بما يسهم في تمكينهم من مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

وأكدت الدكتوره جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المنتدى التعريفى عن برنامج نجوم مصرية "ستارز" يأتى بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وكذا بعد أيام من توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية وديوان محافظة البحيرة وذلك لتوثيق سبل التعاون فى مجال التنمية الثقافية وتنمية قدرات ومهارات الشباب البحراوى من الجنسين تحت ظلال التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى.

وأشادت محافظ البحيرة بمبادرة "ستارز" واختيار محافظة البحيرة لتنطلق منها أولى فعالياتها، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات خلال الفترة القادمة لمخاطبة فئة الشباب وصقل مهاراتهم.

كما قدمت بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة الشكر لمحافظ البحيرة والقائمين على المبادرة، مؤكدة على التعاون والتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة و مكتبة الإسكندرية لدعم الشباب وتمكينهم من خلال البرامج التدريبية والتعليمية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة للاستثمار فى عنصر الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.