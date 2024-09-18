محافظ الأقصر يتابع تطوير الطرق ومشكلات مياه الشرب بمنشأة العمارى

الأقصر - أحمد مرعى

قاد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، جولة ميدانية موسعة داخل مدينتي الأقصر الزينية، لمتابعة أعمال تطوير وتحسين الطرق بشوارع ومدن المحافظة بهدف تحقيق السيولة المرورية وتحسين الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الحضارى للمحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد منطقة البحاروة بحي المطار حيث وجه المحافظ بتنفيذ أعمال رصف طريق السوالم المتفرع من طريق المطار والذي يربط طريق المطار وصولا إلى مقر حي المطار، كما استجاب المحافظ لمطالب المواطنين بالمنطقة لعمل عداية مشاة على الترعة العالية المستجدة بالمنطقة للربط بين جانبي الترعة للتسهيل على المواطنين، كما استمع المحافظ إلى مطلب ومناشدة الأهالي بعدم إغلاق بوابة تابعة لوزارة الأوقاف بمقابر المسلمين بطريق المطار، حيث وجه المحافظ بمخاطبة وزارة الأوقاف لعدم غلق البوابة تسهيلا على المواطنين.

وخلال جولة المحافظ بمنطقة منشأة العماري وجه المحافظ بأخذ عينة عشوائية من مياه الشرب وتحليلها بمعامل وزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودة مياه الشرب المنتجة، كما وجه محافظ الأقصر خلال الجولة بعمل دراسة لاستكمال تغطية ترعة منشأة العماري حتى مقر الفرقة 15.

كما تفقد المحافظ منطقة طريق ترعة جنابية الكرنك الشرقية أسفل محور سمير فرج حيث وجه المحافظ بالتنسيق بين هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق ومديرية الري لعمل توسع بالمنطقة وبملف الطريق لتحقيق السيولة المرورية والمحافظة على الأرواح.

كما قام المحافظ بالمرور على طريق مصرف العشي لمعاينة بعض آثار الانهيارت الموجودة بالطريق بجانب المصرف وكذلك تم المرور على طريق كوبري الستين المتفرع من طريق مصرف العشي الذي يعاني من بعض الانهيارات المشابهة حيث وجه المحافظ بالتنسيق بين مجلس مدينة الزينية ومديرية الطرق ومديرية الري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الانهيارات الموجودة بالطريقين.

كما قام المحافظ بتفقد الطريق الزراعي الشرقي من كمين يسى حتى كمين منشاة العماري حيث وجه تعليمات بعمل الدراسة اللازمة بالتنسيق بين هيئة الطرق والكباري ومديرية الري وتكليف أحد المكاتب الاستشارية لمعالجة بعض الانهيارات بالطريق الموجودة بجانب الترعة ورفع كفاءة الطريق وتحسين الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الحضارى للطريق.