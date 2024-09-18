محافظة بنى سويف يكلف بالتعامل مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام، السكرتير المساعد، بالإشراف المباشر على فحص ومعاينة شكوى بعض أهالي قرية نزلة المشارقة التابعة لمركز إهناسيا، والذين يعانون من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منازلهم وبعض شوارع القرية.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، أشرف السكرتير العام المساعد على أعمال اللجنة والتي ضمت كل من هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، المهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب ممثلى الصرف الصحي والصرف المغطى والبيئة.

التقى السكرتير العام المساعد عددًا من الأهالي الذين تقدموا بهذه الشكوى، معربين عن رغبتهم في الإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وتم القيام بجولة ميدانية تفقد خلالها المسؤولون مناطق تجمع المياه الجوفية في الشوارع والمنازل، وتم تحرير محضر معاينة تضمن تفاصيل المشكلة والمناطق المتضررة، تمهيداً لرفع التقرير إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي تنتظره القرية.

تأتي هذه الجولة في سياق حرص المحافظة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بالصرف الصحي والمياه الجوفية، حيث تعد هذه القضايا من أهم أولويات القيادة التنفيذية بالمحافظة في إطار سعيها لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية.