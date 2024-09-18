مبادرة صحية بمديرية الأوقاف بالإسكندرية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مديرية الصحة في القافلة الطبية التى تسيرها المديرية من خلال إدارتها الصحية الفرعية بالمحافظة بحضور مدير الإدارة والفريق الطبي المرافق له، حيث تم عقد لقاء توعوي وتثقيفي حول المبادرة وضرورة المسارعة إلى مساعدة الفريق الطبي لتوقيع الكشف الطبي حتى يتم الاكتشاف المبكر عن الأمراض حفاظا على الصحة والسلامة الشخصية التى تتبناها المبادرة .

و اشاد الفريق الطبي بروح التعاون والتفاعل المثمر والبناء بين مديرية أوقاف الإسكندرية ومديرية الصحة بكافة القوافل والانشطة التى تتم بالتنسيق بما يعود على المجتمع بالنفع وخدمة الوطن جديرا بالذكر أن القافلة الطبية أقيمت بالمسجد الأرضي بإدارة أوقاف الجمرك حيث تجمع اكثر من 200 مواطن ومواطنة لتوقيع الكشف الطبي ضمن أعمال المبادرة .