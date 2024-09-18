اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 05:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا: استئناف الرحلات الجوية بمطار سبها الدولي

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 04:16 م
ليبيا: استئناف الرحلات الجوية بمطار سبها الدولي مطار سبها بليبيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إدارة مطار سبها بليبيا، اليوم الأربعاء، عن استئناف الرحلات الجوية بعد استكمال فحص جميع الأجهزة بالمطار، وتشغيل الإنارة في جميع أقسامه.


وأوضحت مصلحة المطارات - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن المطار سيستقبل اليوم رحلة للخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار بنينا، كما ستتوجه طائرة للخطوط من المطار إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.


وأشار البيان إلى أن استئناف الرحلات يأتي ضمن جهود مصلحة المطارات في تطوير البنية التحتية للمطار، بما يعزز قدرته على استيعاب مزيد الرحلات الدولية ويسهم في تسهيل حركة النقل الجوي بين المنطقة الجنوبية والمطارات الدولية







مطار سبها بليبيا

ليبيا

استئناف الرحلات في ليبيا

الخطوط الجوية الليبية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة