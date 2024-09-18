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لوحة "نـ سـ ر- 11” المميزة تتخطى نصف مليون جنيه و3 أشخاص يزايدون عليها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 04:45 م
لوحة "نـ سـ ر- 11” المميزة تتخطى نصف مليون جنيه و3 أشخاص يزايدون عليها اللوحة المتزايد عليها
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، منها لوحة تحمل رقم (ن س ر- 11) ويتزايد عليها حاليا 3 أشخاص، وسعرها وصل حتى الآن 515 ألف جنيه.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى في أحد فروع البنوك.







لوحة سيارة مزاد لوحات

لوحة مميزة

مزاد لوحات

مزاد لوحة مميزة

ن س ر 11

نسر 11

اليوم السابع بلس




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