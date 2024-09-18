لسه مصيف إسكندرية مخلصش.. إقبال على الشواطئ قبل المدارس.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الإسكندرية، حيث شهدت شواطئ الإسكندرية، توافدا وإقبالا على الشواطئ فى الأيام الأخيرة قبل المدارس، خاصة مع استمرار سيطرة الأجواء الحارة فى الأيام الأخيرة من فصل الصيف، وسجلت شواطئ الإسكندرية الشرقية نسبة إشغال تتراوح من 20 إلى 30% بالشواطئ الشرقية، فيما جاءت نسبة الأشغال على الشواطئ الغربية 5% .

وشهدت حالة البحر استقرارا ملحوظا وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، والراية الصفراء التحذيرية على شواطئ القطاع الغربي والعجمى.

يأتى ذلك فيما تشهد الإسكندرية استمرار الأجواء الحارة، وسجلت الإسكندرية 30 درجة فى العظمى و24 درجة فى الصغرى.

وتتمتع شواطئ الإسكندرية عامة بدرجة عالية من الأمان فى السباحة، حيث قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على رفع كفاءة منظومة النظافة لرمال الشاطئ و البحر، وكذلك رفع كفاءة منظومة الإنقاذ على الشواطئ ،و أكد الدكتور من عبد الرازق ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على أنه خلال هذا الصيف تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الوليه، مع استخدام " الجيت سيكى" كوسيلة إنقاذ سريعة على الشواطئ.