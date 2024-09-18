اليوم السابع
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لبنان.. عشرات المصابين في انفجارات جديدة بأجهزة لا سلكية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 06:02 م
لبنان.. عشرات المصابين في انفجارات جديدة بأجهزة لا سلكية بيجر منفجر _ أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام في بيروت، الأربعاء، بوقوع انفجارات في أجهزة اتصالات لا سلكية يحملها أعضاء من حزب الله اللبناني، مما أدى إلى إصابة العشرات.

وقالت إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجارات الجديدة طالت أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله، فضلا عن أجهزة "البيجر"، في مناطق مختلفة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن "أصوات الانفجارات تسمع في أكثر من منطقة في لبنان"، وأشارت إلى تحرك عدد من سيارات الإسعاف إلى مناطق الانفجارات.

وقال مصدر أمني وشاهد إن أجهزة الاتصالات التي انفجرت عبر لبنان الأربعاء هي أجهزة لا سلكي محمولة، ومختلفة عن أجهزة "البيجر" التي انفجرت الثلاثاء.

ووقع انفجار واحد على الأقل قرب جنازة نظمها حزب الله، لقتلى هجمات "البيجر" التي وقعت الثلاثاء، وأكدت مصادر أمنية أن العشرات أصيبوا من جراء انفجارات الأربعاء في لبنان.

وأسفرت انفجارات أجهزة "البيجر" التي يستخدمها عناصر حزب الله بشكل متزامن، الثلاثاء، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف، وفق وزير الصحة اللبناني.

وحسب مصادر ، فقد زرع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) مادة متفجرة في الآلاف من أجهزة "البيجر"، قبل وصولها إلى أيادي أعضاء حزب الله.







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