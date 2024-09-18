كامل الوزير يبحث مع وزير الخارجية والتجارة المجرى التعاون فى الصناعة والنقل

كتب سيد الخلفاوى

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، حضر اللقاء السفيرة ريتا هيرنشار، سفيرة المجر في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.

في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، على عمق العلاقات المصرية المجرية على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وأن الجانب المصري دائما ما يتطلع الى زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المجري في كافة المجالات ومنها مجالي الصناعة والنقل .

وتباحث الجانبان حول معدلات توريد صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب والتي يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من العربات إجمالي 977عربة ( 500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 درجة ثالثة مكيفة - 7 درجة ثالثة مكيفة بوفيه - 4 درجة أولى مكيفة - 6 درجة ثانية مكيفة ) وتم التأكيد على أن هذه الصفقة بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين.

وأوضح الوزير أن مصر حريصة على قيام الجانب المجري بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في عدد من المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج وذلك بالشراكة مع الشركات المجرية حيث اكد وزير الخارجية والتجارة المجري على اهتمام الجانب والشركات المجرية على التعاون مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وغيرها من المجالات وهو ما رحب به الفريق مهندس كامل الوزير الذي اكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر لتحويل مصر الى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكذلك الاهتمام بتوطين غيرها من الصناعات بهدف تحويل مصر الى مركز إقليمي للصناعة

لافتاً إلى أن مجالات التعاون في مجال الصناعة بين الجانبين تتجسد في التعاون في مجالات صناعة ( كابلات الفايبر ومستلزمات مصانع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات طاقة الرياح وطلمبات رفع المياه لري الأراضي الزراعية المستصلحة وبطاريات وإطارات السيارات الفايبر جلاس والأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية والزجاج والسيليكون والصودا أش، والملابس الجاهزة والمركزات الغذائية، والأدوية وألبان الأطفال )

ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من الشركات الأوروبية تسعى حالياً لضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كونه من الصناعات الواعدة، حيث يمكن للجانب المجري ضخ استثمارات في هذا المجال وغيرها من مجالات التعاون المشترك والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري والتي تشمل العمالة الفنية المدربة والسوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز الذي يسهل التصدير للأسواق الخارجية.

كما أكد وزير الخارجية والتجارة المجري أنه سيبحث مع وزير الاقتصاد والصناعة المجري القيام بزيارة مصر قريباً للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ولقاء الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للوقوف على أهم الفرص المتاحة للاستثمارات فيها وكذا زيارة مصانع قائمة على أرض مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن جانبه اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل استعداده لاستقبال وزير الصناعة المجري لاستعراض فرص توطين الصناعة المحلية في مصر وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لزيادة المشروعات الصناعية المجرية في مصر بما يصب في صالح اقتصادي البلدين ويزيد من عمق العلاقات القوية التي تجمع بين مصر والمجر.